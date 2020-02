Charts Japon : la Switch passe les 12 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 27 janvier au 2 février 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et on peut de suite mettre de coté le software (mais notons quand mêmedésormais premier) pour s'attarder sur le hardware avec une nouvelle étape franchie pour la Switch, se permettant de s'offrir un petit boost (sans raison, aucune) pour dépasser les 12 millions, désormais à quelques centaines de milliers du LTD Wii.Loin derrière, la PS4 continue de faire du surplace et attendant le messie (aussi appelé), difficile d'imaginer un changement de situation, et ce n'est pasqui y changera quelque chose.