Final Fantasy VII Remake : l'exclusivité PlayStation 4 est actée pour 1 an Final Fantasy VII Remake : l'exclusivité PlayStation 4 est actée pour 1 an

Même si rien n'avait été annoncé officiellement sur le sujet, le coup de l'exclusivité temporaire de Final Fantasy VII Remake tenait du secret de polichinelle et est désormais acté : la jaquette PlayStation 4 mentionne aujourd'hui clairement que le titre ne sera jouable « que » sur la console de Sony durant un an.



Alors cela ne veut pas expressément dire que les autres supports l'accueilleront le 3 mars 2021 (les joueurs PC attendent toujours une compatibilité VR de RE7 alors que le contrat d'exclu PS4 est terminé), juste que Square Enix aura le « droit » de sortir des portages à partir de cette date.



Notez d'ailleurs que l'inconnu demeure sur l'exclusivité ou non des autres « chapitres » prévus dans les années à venir.