Charts US : lancement record pour Fire Emblem

Avec un peu d'avance sur d'habitude, l'institut NPD nous livre son rapport US, ici concernant le mois de juillet, avec toujours une Switch qui domine le classement hardware (comme chaque mois depuis le début de l'année 2019).





LES PRINCIPAUX FAITS



- Comme chaque année depuis 20 ans (!), Madden domine le classement US en juillet.

- Fire Emblem : Three Houses fait le meilleur lancement de l'histoire de la série, et est en l'espace de quelques jours le deuxième épisode le plus vendu sur le total (seul Awakening est encore devant). Et sans compter le dématérialisé.

- Mortal Kombat 11 est à ce jour le cinquième plus grand succès de l'histoire des jeux de baston aux USA.





TOP DES VENTES US (JUILLET 2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Madden NFL 20

2. Fire Emblem : Three Houses

3. Super Mario Maker 2

4. Marvel Ultimate Alliance 3

5. Minecraft

6. Grand Theft Auto V

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Mortal Kombat 11

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. The Legend of Zelda : Breath of the Wild



11. Spider-Man

12. Rainbow Six Siege

13. Call of Duty : Black Ops IV

14. Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy

15. Red Dead Redemption II

16. The Division 2

17. MLB 19 The Show

18. New Super Mario Bros. U DX

19. NBA 2K19

20. Assassin's Creed Odyssey





TOP 10 DES VENTES US (2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Mortal Kombat 11 (=)

2. Kingdom Hearts III (=)

3. The Division 2 (=)

4. Anthem (=)

5. Resident Evil 2 Remake (=)

6. Super Smash Bros. Ultimate (=)

7. Red Dead Redemption II (+1)

8. Madden NFL 20 (N)

9. Days Gone (-2)

10. MLB 19 The Show (-1)



Viré du classement : Call of Duty : Black Ops IV