Gematsu & GamesRadar confirment les rumeurs sur le prochain From Software (+ précisions) Gematsu & GamesRadar confirment les rumeurs sur le prochain From Software (+ précisions)

Décidément, les quelques mots du romancier George RR Martin (Game of Thrones/Le Trône de Fer) ont su raviver comme jamais la rumeur autour d'un projet avec From Software et Bandai Namco, et c'est tour à tour Gematsu et GamesRadar qui confirment l'information selon leurs sources.



Comme précédemment indiqué, il s'agira d'un jeu à monde ouvert découpé en de multiples royaumes, mais chacun des sites apportent maintenant sa touche.



Coté Gematsu :

- Nom de code « GR »

- En développement depuis 3 ans

- Produit par Hidetaka Miyazaki

- Sera présenté à la conférence E3 de Microsoft



Coté GamesRadar :

- Précision du titre : Great Rune

- Confirme l'annonce à la conférence Microsoft

- Prendra place dans un territoire nordique et s'inspirera de la mythologie liée



RDV dans un peu moins de trois semaines pour découvrir officiellement tout cela.