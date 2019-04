UK : Days Gone démarre mieux que MK11 UK : Days Gone démarre mieux que MK11

L'institut Gfk livre son nouveau rapport UK, permettant de découvrir que Days Gone a effectué un lancement plus important que celui de Mortal Kombat 11, soit une belle performance pour la nouvelle exclusivité Sony qui fait « seulement » 27 % de moins que God of War l'année dernière.



Mortal Kombat 11 quant à lui fait mieux que Injustice 2 mais moins que Mortal Kombat X (- 43,6%), même s'il faut prendre en compte l'inconnu du dématérialisé, dans tous les cas plus important qu'il y a quatre ans.



1. Days Gone

2. Mortal Kombat 11

3. FIFA 19

4. Red Dead Redemption 2

5. The Division 2

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Sekiro : Shadows Die Twice

8. Forza Horizon 4

9. New Super Mario Bros. U DX

10. World War Z