Jedi Fallen Order misera tout sur le solo

En attendant la première présentation ce samedi en fin de journée (avec on espère un vrai trailer plutôt qu'un teaser), Star Wars : Jedi Fallen Order a tenu à rassurer les fans par le biais de Vince Zampella, boss du studio Respawn en charge de cette nouvelle adaptation.



Et l'on apprend donc que la volonté « jeux à service » d'EA ne sera pas au programme ici puisqu'on nous promet un jeu d'action avec mise en avant de la narration, pour une expérience 100 % solo : aucun multijoueur, et aucune forme de micro-transaction.



Cela n'empêchera pas diverses choses annexes (DLC ?) puisqu'une édition Deluxe a été leakée, sans qu'on en connaisse encore le contenu.