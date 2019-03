Amazon Prime lance une offre pour s'abonner gratuitement au service Nintendo Switch Online Amazon Prime lance une offre pour s'abonner gratuitement au service Nintendo Switch Online

Rigolo de constater que le froid entre Amazon et Nintendo (dû un temps à la politique tarifaire) a doucement laissé sa place à la douceur du printemps, car voilà que les deux géants s'allient dans un partenariat qui peut potentiellement faire plaisir aux membres Amazon Prime (et donc Twitch Prime) : pour tous les abonnés, il est possible dès maintenant de gratter 3 mois gratos au service Nintendo Switch Online, et même 9 mois de plus une fois le trimestre passé.



De quoi pousser un peu plus le online coté Switch, tout en permettant à Amazon d'offrir un sympathique bonus que tout le monde peut récupérer à l'unique condition de ne pas encore être abonné au NSO.



Deux choses à prendre en compte :



- Les 3 mois au NSO peuvent être récupérés même durant l'offre d'essai Twitch Prime.

- L'offre est valable jusqu'au 24 septembre pour lancer les 3 mois, pour ensuite prolonger de 9 mois le 22 janvier 2020 au plus tard.