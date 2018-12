Metro (film) : insatisfait de l'américanisation de son oeuvre, le romancier reprend les droits Metro (film) : insatisfait de l'américanisation de son oeuvre, le romancier reprend les droits

L'annonce était tombée en 2012, mais les droits de la série Metro pour le cinéma viennent d'échapper des mains de MGM pour revenir entre ceux de son créateur, le romancier Dmitry Glukhovsky, évoquant aujourd'hui une mésentente avec l'adaptation souhaitée.



Pour cet échec, la raison est simple : à Hollywood, on fait du Hollywood, et la société souhaitait donc américaniser la licence en prenant déjà pour cadre Washington, ce qui aurait pu faire hurler les fans quand on sait que le contexte (la Russie, et plus particulièrement Moscou) incarne l'âme de la franchise.



Qui plus est, Glukhovsky appuie le fait que l'adaptation se montrait très banale dans l'écriture, et était loin d'apporter les sous-couches auxquelles il tenait, comme les métaphores sur le nationalisme et la peur de l'étranger.



L'exemple le plus frappant, c'est évidemment la race des Dark Ones, mutant apparu après l'hiver nucléaire qui incarnait un message pour le romancier : parce qu'elle est différente, cette race est directement considérée comme ennemie par les humains.



Un sous-entendu que n'ont visiblement pas compris les scénaristes américains :



« Ils ont remplacé les Dark Ones par une sorte de créature difforme. Si ces bêtes n'ont pas un aspect humain, toute l'histoire autour de la xénophobie ne fonctionne pas. Ils l'ont transformé en quelque chose de très générique. »



Et le mot de la fin :



« Ils ont peur de prendre pour cadre Moscou car les américains ont réputation de n'aimer que les histoires se déroulant en Amérique. Mais encore une fois, Metro 2033 et Metro Last Light - les livres comme les jeux – se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Je pense qu'il n'est plus aussi improbable que les gens apprécient une histoire se déroulant à Moscou. Nous avons très souvent eu la version américaine de l'apocalypse et le public doit être saturé. »



Glukhovsky garde tout de même un espoir : que la sortie de Metro Exodus le 22 février fasse son petit effet pour pouvoir reprendre des négociations avec d'autres producteurs.



