Square Enix : la Division 11 (Octopath) veut à l'avenir lancer un jeu chaque année Square Enix : la Division 11 (Octopath) veut à l'avenir lancer un jeu chaque année

Tomoya Asano, producteur d'Octopath Traveler, a évoqué un peu l'avenir du studio en causant à Famitsu, rapportant avoir maintenant un studio dont chaque équipe se doit de travailler sur un projet pendant trois à quatre ans, permettant si tout se passe bien de sortir un nouveau jeu chaque année.



Chaque projet n'aura pas forcément le même poids mais parmi les choses évoquées, on nous parle de deux nouvelles licences, la haute possibilité d'un Octopath Traveler 2, mais aussi le fait que la franchise Bravely « ne fait pas partie du passé ».



Rien de plus pour le moment, mais sachez pour l'anecdote et selon quelques sondages, ce qui a attiré le plus les japonais dans Octopath Traveler, c'est la patte esthétique, tandis que l'argument premier des occidentaux était le système de combat. Tout le monde s'accorde en revanche à dire que le protagoniste le plus populaire est Cyrus, tandis qu'en seconde position, les japonais ont opté pour Tressa, et les occidentaux pour Primerose.