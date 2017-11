[Rumeur] Devil May Cry V : premières infos [Rumeur] Devil May Cry V : premières infos

A l'instar de Soul Calibur VI, les rumeurs vont bon train depuis un moment sur l'arrivée prochaine d'un Devil May Cry 5 et à ce propos, voici que ResetEra (l'après NeoGaf pour ceux qui ont suivi) nous lance au visage une énorme salve d'informations de la part d'une source dont on ne peut encore vérifier la véracité des dires mais qui a déjà accepté d'être « ban def » si l'avenir lui donnait tort. Voici donc.



Au sujet de la présentation et du lancement



- Le titre s'appellera Devil May Cry « V ». On ignore si ce changement (les précédents étaient numérotés de manière classique) aura une incidence aussi importante qu'un certain MGSV.

- Pas d'esbroufe cependant, il s'agirait bien de la vraie suite à la franchise d'origine.

- Capcom compterait le sortir durant l'année fiscale 2019 (entre avril 2018 et mars 2019).

- L'annonce devait être faite au PSX avant que Sony ne revoit ses plans. On rappelle que cette année, le PlayStation Experience ne proposera pas de vraie conférence et DMCV pourrait du coup attendre le début d'année prochaine pour se dévoiler.

- Une démo sortirait avant la sortie, un peu comme tout ce qu'a fait Capcom sur cette gen (démos techniques pour RE7, bêta pour Street V et Monster Hunter World).

- Le titre est (actuellement) à deux ans de développement, donc plus de trois d'ici la sortie.

- Sony paierai en partie le financement, mais on ignore dans quelle proportion. Dans tous les cas, cela devrait mener au minimum à un partenariat commercial, et au maximum dans une exclusivité définitive.

- Le premier trailer est prêt depuis un moment (un peu moins de deux minutes), mais probable que lorsque diffusé, il est susceptible d'être plus long que prévu vu le retard à la présentation.



Au sujet du développement



- L'équipe en charge est celle d'Itsuno (les précédents DMC ainsi que Dragon's Dogma).

- Yuji Shimomura (DMC 3, 4, Bayonetta) revient pour la mise en scène des cinématiques.

- Dante, Nero et Vergil de retour, avec les mêmes doubleurs.



Au sujet de l'histoire



- Le scénario se situera après DMC4.

- Plusieurs personnages jouables.

- Trish jouera un rôle très important (ne veut pas dire qu'elle sera jouable).

- Une séquence montrera l'affrontement entre Nero et son père (on ne va pas spoiler).

- Le déroulement nous fera passer d'un personnage à l'autre.

- Le « prince des ténèbres » sera le principal méchant du jeu. Rien ne dit qu'il s'agit de Mundus.

- L'équipe estime qu'il pourrait s'agir du dernier épisode de l'histoire de Dante.



Au sujet du gameplay



- Toujours en 60FPS.

- Plus ouvert et immersif que les précédents, mais pas non plus totalement.

- La conception des niveaux rappelle celle de Bayonetta, avec des transitions scriptées, mais sans QTE.

- Certains combats impliqueront beaucoup plus d'ennemis que les précédents épisodes.



- Il y aura une feature online (pas de multi pour autant).

- Le système d'esquive est désormais plus souple.

- La caméra reculera lors des gros combats.

- Retour du système de mission & classements.

- Retour des gros boss dont l'un qui se déroulera au travers de plusieurs zones.

- Le système de style sera plus simple à prendre en main, mais garderont une certaine profondeur comme le fait que certains styles sont plus efficaces contre tel ou tel type d'ennemis.

- Davantage d'interactivité avec les décors.