Wonder Boy TDT s'est plus vendu sur Switch que sur les trois autres supports réunis

Manquant encore un peu de soutien chez certains tiers, la Nintendo Switch n'a en revanche eu aucun problème à attirer les indépendants depuis son lancement, dont les mérites ont été vantés par quelques uns lors d'une petite enquête menée par Gamasutra.Voici ce qui en sort :- David Amador () vante la facilité pour porter son jeu sur Switch, indiquant que Nintendo a « amélioré beaucoup de choses ».- Si 2AwesomeStudio a rencontré quelques problèmes de compatibilités avec(encore indisponible), notamment dû à Unity qui n'a pas encore sa dernière version sur Switch, il note que la souplesse du hardware leur a permis une optimisation rapide, qui a d'ailleurs pu ensuite bénéficier à la version PC.- Kai Tuovinen (Frozenbyte) est très satisfait par le travail de Nintendo et par des possibilités de développement « drastiquement plus faciles » que sur Wii U. L'équipe a déjà sortiet préparepour les semaines à venir.- Plusieurs développeurs indiquent le bon coté du « 2 Players Ready », motivant à offrir des options pour permettre une configuration à 1 joycon afin d'offrir du coop local sans avoir besoin d'acheter une manette supplémentaire.- De manière générale, les indés sont satisfaits de la mise en avant de leurs jeux par Nintendo, rien qu'avec le récent Direct « Nindies ». Le trailer d'annonce Switch dea par exemple fait autant de vues en deux jours que celui sur PC en six mois.- Enfin, et parce que c'est tout de même le titre de l'article, Lizarcube annonce quea fait plus de ventes sur Switch que sur les trois autres plates-formes réunies (PC/PS4/One).Il y a bien entendu l'effet de nouveautés et le fait que plusieurs jeux ont bénéficié d'une meilleure mise en avant vu le catalogue encore restreint de la machine, et reste donc à voir si le succès et la motivation se poursuivra dans les mois et années à venir.