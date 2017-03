LEGO City Undercover : téléchargement du jeu complet obligatoire sur Switch LEGO City Undercover : téléchargement du jeu complet obligatoire sur Switch

Petite polémique du soir. La version Switch de LEGO City Undercover a commencé à débarquer chez quelques revendeurs US, l'occasion de jeter un oeil à la box finale et de tomber sur une bien mauvaise surprise.



En effet, par un manque certain d'optimisation ou tout simplement l'envie d'opter pour des cartouches de moindre place (et donc moins chères), le jeu demandera même en version boîte un téléchargement obligatoire de quelques 13Go pour accéder au jeu complet. Connexion internet requise donc, et une pensée pour les intéressés qui voulaient en rester à la mémoire interne de la console sans ajouter de cartes SD (25Go disponibles).



Ce Remaster de LEGO City Undercover sortira le 7 avril sur PC, PS4, One et Switch.