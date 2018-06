Lors de l'E3 , The Coalition a dévoilé le 1er trailer de Gears Of War 5 ainsi qu'un Opus PC ( Gears Tactics ) et un jeu Mobile ( Gears Pop) , aujourd’hui le studio revient avec 4 Screenshots de Gears Of War 5 .Voici les premiers Screenshots :La grande nouveauté au vue des images ci-dessus c'est que contrairement a Gears Of War 4 , le 5eme opus nous fera voir du pays , la diversité semble être de mise .Lien pour dl le trailer en 4K :A jeudi pour le Quoi de neuf de la semaine