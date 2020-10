En tant qu'équipe, nous sommes de grands fans de LittleBigPlanet, et nous sommes de grands fans de Sackboy. Nous sommes aussi de grands fans de platformers. Et quand nous avons commencé à faire ce jeu, nous avons dit que nous voulions prendre ce personnage incroyablement attachant et faire le meilleur jeu de plates-formes 3D en coopération possible. Et cela signifiait des commandes réactives, un monde vraiment riche et très interactif, une grande variété dans le gameplay, et la superposition de cette expérience de coopération vraiment amusante. C'est ce qui nous a motivé.

Nous avons senti qu'en commençant le jeu et en montrant d'où il venait, en montrant ses amis et en donnant ce contexte, cela nous a donné cette plateforme pour vraiment montrer sa croissance dans ce voyage pour devenir un chevalier tricoté, ce qui fait en quelque sorte partie de sa quête, si vous voulez".

Nous avons pris la décision de dire : "Nous allons faire le meilleur jeu de plates-formes 3D en coopération possible". C'est vrai. De quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin de contrôles précis. Ils doivent être réactifs, ils doivent être fluides. Ils doivent être faciles à prendre en main , mais ils doivent aussi avoir de la profondeur et des nuances. Nous nous assurerons de faire cela. Nous avons besoin d'un monde fascinant et hautement interactif pour vous emmener dans ce voyage. Et puis nous voulons beaucoup de variété. Nous avons dit en gros, au début de ce jeu, que notre ambition était de faire en sorte que chaque niveau soit unique".



Il s'agit d'un ensemble de défis de plateforme hardcore rapides façon arcade. Ils sont tous facultatifs, mais ce sont des cours assauts très rapides où vous avez une seule vie. Et c'est là que vous voyez vraiment la nuance de cet ensemble de mouvements prendre tout son sens. Le dernier Knitted Knight Trial est le défi ultime du jeu : c'est un niveau de 10 minutes avec une seule vie, que j'appelle mon Everest, car à la grande déception de l'équipe de conception du jeu, je ne l'ai toujours pas terminé. Une partie de ma crédibilité professionnelle y est donc remise en question.

"Vous pouvez terminer l'histoire principale en utilisant un petit panel des nouveaux mouvements de Sackboy... mais vous n'avez pas besoin de maîtriser le personnage. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas sans défi, mais vous n'avez pas à comprendre toutes ces nuances. Si vous voulez maîtriser chaque niveau, obtenir les meilleurs scores, trouver tous les secrets, débloquer tout le contenu et finir ce contenu, vous allez devoir apprendre à maîtriser ce personnage. c' était vraiment important pour nous de créer un jeu qui ait eu un large attrait [mais] pour les vrais fans de jeux de plateforme, il y a ce défi".

La première chose que j'aimerais dire, c'est que ce jeu est génial sur les deux plateformes. Nous avons décidé de créer le meilleur jeu de plateforme possible, et je pense que l'équipe et moi-même sommes fiers de cette expérience sur PS4 et PS5. Je ne pense pas que les joueurs seront déçus s'ils achètent la version PS4. Cela dit, la PS5 est évidemment une console plus puissante et dispose d'un ensemble de fonctionnalités plus large. Sur PS5, vous obtiendrez cette fidélité visuelle supplémentaire. Vous allez profiter des avantages du SSD, où le chargement dans et hors des niveaux ne prend que quelques secondes - et c'est génial. Évidemment, il y a le sentiment supplémentaire d'immersion que vous procure à la fois le DualSense, mais aussi l'audio 3D. C'est une expérience formidable sur PS4, mais nous avons amélioré cette expérience avec l'augmentation de la puissance et des fonctionnalités de la PS5.

Attendu surdès lemarquera le retour de la célèbre mascotte dedans une nouvelle aventure qui se concentrera uniquement le jeu de plateforme et l'aventure avec un grand A. Autre changement de notable, Sackboy s'émancipe de la 2.5D pour sauter dans la 3D.Sackboy : A Big Adventure sera. Des mécaniques de gameplay ont été mis en place pour encourager la collaboration, en plus des niveaux exclusifs à plusieurs.Si Littlebigplanet mettais d'avantage l'accent sur la création et le partage, A big adventure abandonne tout cela pour se concentrerexplique que l'objectif était que chaque niveau réserve des surprises au joueur, qu'il s'agisse de son ambiance, d'un nouvel élément de gameplay ou d'autre chose.En plus du contenu à débloquer après avoir terminé l'aventure, Sackboy : A Big Adventure" et des niveaux de défi optionnels appelés Knitted Knight Trials.Dans ces niveaux plus hardcore, Sackboy tentera de devenir un chevalier défenseur du Craftworld en surmontant les challenges du dernier protecteur en place, Scarlet, dans le cadre d'objectifs extrêmement relevés.En effet le titre a été conçu pour être à la fois accueillant pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour servir les fans hardcore de plateformers:L'équipe lache un mot également àsur les différences ders versions PS5 et PS4On apprend également que vos alliés pourront être chez vous en, que ce soit sur PS4 ou sur PS5 grâce au cross-play. Les joueurs pourront également rejoindre ou quitter la partie à tout moment. Pas besoin de relancer un niveau du début pour en profiter à plusieurs.