Sony Interactive Entertainment Japan Asia a publié un nouvel ensemble de publicités télévisées japonaises pour Final Fantasy VII Remake.

La publicité «4.10» met en vedette Masataka Kubota et Misato Morita, qui sont apparus dans la publicité spéciale publiée en novembre 2019 pour Final Fantasy VII Remake:







La publicité «4.10 - Brown and Cony» présente les personnages de LINE Friends Brown et Cony:







La publicité «4.10 - Man with a Mission» met en vedette le groupe de rock japonais Man with a Mission de Jean-Ken Johnny et Spear Rib:







La publicité «4.10 - Napolimens» présente le groupe de streamers live de Boys of Game Napolimens:





FFVII Remake sortira le 10 avril sur PS4.