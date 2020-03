Aujourd’hui, nous avons dévoilé une toute nouvelle bande-annonce mettant en scène notre héros, Jin Sakai. Par le passé, nous vous avons montré l’environnement dans lequel Jin évolue. Cette fois-ci, nous voulions vous donner un aperçu des personnes qu’il rencontrera au cours de son aventure, ainsi que l’ampleur de la menace qui le force à devenir un nouveau genre de guerrier. Bien que vous apercevrez plusieurs alliés et ennemis de Jin dans la bande-annonce d’aujourd’hui, nous allons particulièrement nous pencher sur deux d’entre eux.



Le premier est l’oncle de Jin Shimura, le jito (seigneur) de Tsushima, ainsi qu’une figure paternelle pour Jin. Il supervise l’entraînement de Jin depuis l’enfance, dans la plus pure tradition des samouraïs, et s’inquiète de plus en plus des stratégies que son disciple commence à adopter, tandis que ce dernier rejette ses enseignements pour devenir le Fantôme. Le second personnage important dont nous souhaitons parler aujourd’hui est Khotun Khan. Le khan est le chef des armées de l’envahisseur mongol, ainsi qu’un ennemi rusé et cruel qui exploite sans remords tout ce qu’il sait des samouraïs pour mieux les détruire. C’est un adversaire brutal et impitoyable que Jin apprendra rapidement à ne pas sous-estimer.

En plus de notre nouvelle bande-annonce, nous avons également plusieurs Éditions de Ghost of Tsushima à vous révéler aujourd’hui. Précommandez n’importe laquelle de ces Éditions pour recevoir des bonus exclusifs : un avatar Jin, une mini bande-son numérique comportant une sélection de chansons tirées du jeu, ainsi qu’un thème dynamique PS4 aux couleurs de Jin, basé sur le visuel de la jaquette du jeu..



Si vous préférez le format numérique, vous pouvez d’ores et déjà précommander Ghost of Tsushima sur le PlayStation Store. Vous trouverez également notre Édition Deluxe numérique, qui comprend une version numérique du jeu, ainsi que l’apparence Héros de Tsushima qui offrira à Jin un cheval, une selle, un masque, une épée et un ensemble d’armure*. L’Édition Deluxe numérique inclut également deux objets en jeu : le Porte-bonheur d’Hachiman ainsi qu’un point de technique*, mais également un thème dynamique PS4 Samouraï. Vous aurez également accès à un mini artbook numérique signé Dark Horse, ainsi que notre Commentaire du directeur, au cours duquel l’équipe de création discute du monde de Ghost of Tsushima avec un célèbre historien japonais en comparant le jeu aux événements réels qui l’ont inspiré.

Nous avons également quatre options d’éditions physiques. La première est notre Standard Edition qui inclut le jeu sur disque bluray. Également disponible chez des revendeurs participants est la Standard Plus Edition qui contient Ghost of Tsushima sur disque bluray et un artwork.



Il y a également une belle Édition Spéciale, qui comprend un boîtier steelbook, ainsi qu’un code pour obtenir les apparences de masque et d’épée du Héros de Tsushima* en jeu, mais également le Porte-bonheur d’Hachiman, un point de technique, le Commentaire du directeur et le mini artbook numérique.

Mais personnellement, c’est l’Édition Collector que j’attends avec le plus d’impatience, car elle possède une réplique de masque. Il s’agit du modèle d’un masque que vous porterez dans le jeu, et il est plutôt lourd (réalisé en polyrésine). Il n’est pas conçu pour être porté, mais il inclut un support numéroté individuellement pour l’exposer sur une étagère afin d’impressionner vos amis… ou de terrifier vos ennemis. En plus de ça, vous découvrirez un sashimono (bannière de guerre) de plus de 130 cm, tel que vous le verrez dans le jeu, ainsi qu’un furoshiki (tissu d’emballage) très traditionnel. Vous y trouverez également une copie du jeu avec un boîtier steelbook, un mini artbook de 48 pages signé Dark Horse, ainsi qu’une représentation artistique de notre carte du monde imprimée sur tissu. Enfin, vous obtiendrez aussi un code pour tout le contenu numérique de l’Édition Deluxe numérique comme listé ci-dessus.