Sentant la flamme gauloise se raviver entre des bande-dessinées qui reprennent doucement de l’intérêt et de belles œuvres signées Alexandre Astier pour le cinéma,s’est dit qu’il y avait un coup sérieux à jouer dans le secteur JV et c’est ainsi qu’après un remaster rapide de, l’éditeur propose un troisième épisode pleinement neuf pour notre duoqui auraient néanmoins souhaité davantage d’intentions et d’ambitions pour satisfaire les fans. Car quand bien même le visuel offre une patte pas désagréable bien que clairement vide, et que les doublages comme l’humour sont (majoritairement) dans le ton, il en ressort un résultat fort passable pour ce qui ressemble davantage à un projet indépendant, pourtant vendu un peu moins de quarante balles.Bon, on ne va pas vous présenter le contexte de l’Armorique d’Uderzo en 50 avant J.C., abordant de suite le scénario inédit de cette nouvelle aventure : le druide Panoramix reçoit une lettre de sa consœur Hella Finidrir, lui demandant de l’aide pour contrer l’armée romaine tout en réclamant impérativement l’aide précieuse d’un menhir magique sauvagement nommé « Snaefellhelgajökull ». Coup de bol, Panoramix avait bien gardé le menhir en protection dans sa hutte, mais malheureusement, le gros caillou est aujourd’hui dénué de ses pouvoirs, et il incombe au duo bagarreur de se rendre sur trois territoires (en plus de niveau de départ et du final) pour lui rendre ses capacités et parfaire votre mission du moment.Le grand problème de ce, c’est que ce serait un bel euphémisme de dire qu’il ne surprend pas. Car si vous pensez à cette licence, dans un JV on entend, vous allez avoir en tête une aventure prétexte pour aller castagner du romain. Et c’est exactement ça, mais pas vraiment plus. Chaque nouveau chapitre repose sur le même cheminement, avec un chemin plus ou moins linéaire où quelques secrets sont inaccessibles à cause d’une compétence manquante. Vous progressez en démolissant quelques romains sur la route tout en résolvant quelques micro-énigmes trèèès basiques, vous atteignez votre objectif, vous infiltrez un camp romain pour tout casser, puis demi-tour pour en passant récolter les secrets maintenant que vous en avez la capacité. Il n’y a jamais une once d’originalité, trop peu de variété si ce n’est le cadre que change, et surtout un malheureux manque de précision comme de punch, offrant des affrontements d’une mollesse effroyable.Car la moindre idée se trouve inexploitée, notamment cette vue aérienne qui fait gagner des ressources mais sans jamais la réutiliser : on n’a pas plus d’ennemis à l’écran (hormis de très rares cas), aucune mise en scène, aucune trouvaille de level-design… En fait, on comprend vite que la nouvelle caméra est là pour le coop local qui apporte un indéniable plus mais avec les classiques erreurs de jeunesse, particulièrement le fait que le cadre suit uniquement le premier joueur, et tant pis si le second se retrouve à batailler hors champ. On a aussi ce menhir dont Obélix pourra peu à peu exploiter les éléments, mais dont l’utilité se retrouvera surtout dans ces petites énigmes tout en étant très accessoires en combat. Et à ce propos, si on est de base limité en capacités… hé bien on le restera jusqu’à la fin puisque les casques récoltés (donc la monnaie) ne pourront être échangés que contre des upgrades de ce que vous possédez déjà depuis le début. Bref, même si l’on est fan et que ça fait toujours plaisir de voir quelques têtes connues au fil de l’aventure, on se force pendant une demi-douzaine d’heures à atteindre les crédits de fin avant d’oublier ce nouveau raté.