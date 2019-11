Dans ce contexte, comment voyez-vous le succès d'un titre comme Gears 5 ? Ce n'est évidemment pas une question de ventes pour vous. Alors, comment justifiez-vous l'investissement dans un grand projet comme celui-là ? Comment mesurer son succès quand on a ce jeu qui sort le jour et la date de Game Pass chez les détaillants ?

Phil Spencer : Gears 5 s'est bien vendu pour nous. Il s'est mieux vendu que Gears 4. Et nous nous sentons bien à ce sujet. Si les gens veulent faire le choix d'acheter Gears, c'est une option que nous voulons leur donner. Je n'essaie pas de faire passer tous ceux qui veulent jouer à Gears dans l'abonnement. Il s'agit de donner le choix aux joueurs. Certains joueurs prendront la décision, dans le cadre de Game Pass, soit de commencer à s'abonner, soit d'être déjà abonné et de le rester.



À l'heure actuelle, la mesure la plus simple pour parler à Rod ou à qui que ce soit au sujet du succès est la suivante : combien de joueurs avons-nous trouvés avec ce jeu ? Et laissez les joueurs choisir comment ils veulent réellement obtenir le droit au jeu. C'est une évolution, il n'y a aucun doute. Des studios ont été formés pour que, ce que je regarde, c'est ce que sont mes ventes du premier jour, ce que sont mes ventes de la première semaine ? Et en tant qu'industrie, la presse veut savoir. Hey, comment puis-je juger si Gears 5 a été un succès ? Ce que je vais dire, c'est que nous sommes incroyablement satisfaits de Gears 5. La sortie s'est bien déroulé. Il y a une tonne de joueurs. Nous recevons des commentaires sur certaines choses. L'économie - Je vois aussi les réactions sur le jeu. Mais j'ai trouvé que c'était une excellente sortie dans la franchise Gears et qu'elle a attiré une tonne de joueurs qui voulaient aller jouer, et c'est génial.