D'une certaine façon, il semble que vous vous soyez abstenus d'aborder certains points de l'intrigue ou de l'histoire parce que c'est la deuxième parties d'une histoire en trois parties ?

Nous essayons de sortir de la trilogie. Le mot que j'aime maintenant est "saga". Juste l'idée que nous ne voulons pas nous limiter à un début, un milieu et une fin, un-deux-trois. Pour nous, il s'agit de savoir où l'histoire peut nous mener et quelles histoires nous pouvons raconter. Ce n'est que la suite de la saga.



C'est bien d'avoir un jeune groupe de personnages, au lieu d'être au milieu de la quarantaine. Cela nous donne beaucoup de marge de manœuvre pour ce qui est de savoir où nous pouvons aller. Nous voulions ces personnages plus jeunes pour pouvoir les transformer au fil du temps. Avec Marcus et l'escouade Delta, ils ont été mis dans leurs habitudes. Le monde a changé autour d'eux, mais ils n'ont pas vraiment changé. Maintenant, comme vous le voyez avec JD dans ce jeu, leurs expériences peuvent les changer et les transformer. C'est sur cela que nous voulons nous pencher, pour que cela se produise à mesure que nous avançons.





Vous avez mentionné à Gamescom que vous pensiez que c'était votre meilleur jeu Gears of War. Qu'entendez-vous par là, en ce qui concerne l'enthousiasme de votre équipe à l'égard de ce projet ?

En ce qui concerne la qualité de l'offre, chaque jeu Gears que je livre est spécial, en raison de l'équipe avec laquelle je travaille. Gears 1 était super spécial la première fois, et ainsi de suite. Mais 5 l'a été - juste la qualité de l'équipe et la qualité du jeu, je suis vraiment fier du fait qu'il y a tant de valeur en elle. C'est un cinq en un, avec la plus grande campagne que nous ayons jamais eue, la Horde la plus profonde que nous ayons jamais eue, 11 modes compétitifs en contre. Nous avons ce nouveau mode coopératif, Escape. Nous avons un constructeur de carte sur le dessus de ce soutien Escape au lancement, et après le lancement, vous serez en mesure de construire des cartes pour Horde et Versus.



Quand vous regardez la qualité de l'offre et la qualité de l'histoire - nous racontons une histoire intéressante à une très grande échelle. La qualité de l'expérience - nous avons changé beaucoup de choses en ce qui concerne le fonctionnement de la fusillade. Ce n'est pas en utilisant le même genre de mécanique qui étaient plus - le réticule est plus précis. L'imprécision est dans le recul, pas dans le jet. Vous pouvez apprendre les armes. Chaque arme a une personnalité.



Vous vouliez faire de Gears 5 un Gears pour une nouvelle génération de joueurs ?

Nous voulions garder ceux qui ont joué a Gears Of War depuis 2006..C'était juste une façon d'adopter une approche différente de la narration et du développement du personnage. Auparavant, nous avions des personnages très emblématiques. Vous les avez compris immédiatement en deux mots. Héros sportif, anti-héros, scientifique. C'étaient des archétypes emblématiques.



Quand vous regardez le conte moderne, les choses sont plus grises. Ils sont un peu plus nuancés que ça. Nous voulions avoir des personnages plus nuancés, afin de pouvoir les accompagner à différents endroits. Cela signifie qu'ils ne sont pas tout à fait reconnaissables instantanément dès le départ, dans quel type de personnalité et d'archétype ils s'intègrent. Mais c'est un voyage plus intéressant, nuancé et sophistiqué.

Et Kait comme personnage principal ? Comment avez-vous vu ça ? Est-ce que le jeu a l'air différent?

C'est vraiment différent, dans le bon sens du terme. Pour nous, l'important, c'est la qualité de la narration. Nous avons regardé où en était l'histoire au fur et à mesure que nous passions de 4 à 5, et nous avons senti que c'était vraiment l'histoire de Kait. Dans Gears 4 tu l'aidais à sauver sa mère. Dans le 5, c'était encore plus vrai, à propos de ce qu'elle traversait. Nous pensions que l'histoire aurait plus d'impact si c'était de son point de vue, si vous pouviez le ressentir, plutôt que de le regarder. Si vous étiez à l'extérieur en la regardant traverser les épreuves, cela n'aurait pas autant d'impact que d'être elle, c'est vous vous-même qui les traverseriez.



Cela nous a permis de faire des choses amusantes avec de la perspective. Si vous jouez comme Kait, vous verrez des choses que vous ne verrez pas si vous jouez comme Del ou Jack. Être capable de vivre la perspective de Kait signifie que vous pouvez voir les choses différemment.