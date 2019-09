Selon Fergusson, le patron de Xbox Game Studios, Matt Booty, et le patron de Xbox, Phil Spencer, ont beaucoup fait confiance à leurs chefs de studio pour gérer leurs propres projets.

"Il s'agit en fait de faire confiance aux chefs de studio et aux équipes en place pour reconnaître la meilleure façon de tirer parti de ce qu'ils construisent, a-t-il dit. "Matt a une ligne géniale pour construire des jeux géniaux. C'est juste l'idée de ne pas s'inquiéter des modèles d'affaires, ne pas s'inquiéter des abonnements, ne pas s'inquiéter de changer les choses à adopter pour une stratégie particulière. Contentez vous de vous lâchez et de faire de grandes choses "

La première règle, et la plus importante, est de :

" faire un grand jeu et de se concentrer sur la qualité de l'exécution ",



Nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons, et quand nous disons que nous allons vous livrer un jeu, nous vous livrons un jeu, et nous le faisons avec la meilleure qualité possible."

M. Fergusson a déclaré que les décisions créatives ne devraient pas être prises à partir des cadres supérieurs au détriment des développeurs . "Je pense que la force du Microsoft Games Studios actuelle permet à chaque studio d'avoir sa propre identité et d'être créatif.

" J'ai participé au jeu Gears of War Kinect qui n'a jamais vu le jour, et c'était correct. Comment forcer quelque chose à être sur la stratégie avec un appareil comme Kinect ? Et maintenant la stratégie est de faire des jeux géniaux et ensuite on trouvera une solution."

Quoi qu'il en soit, Rod Fergusson a dit qu'il s'est concentré sur la croissance de la franchise Gears of War pour la ramener là où elle était à son apogée quand elle a été développée par Epic Games. (Microsoft a acheté la franchise Gears of War d'Epic en 2014 pour une somme non divulguée).

"On l'a regardé comme ça : Epic a mis Gears of War sur une étagère et a dit : "On n'y arrivera plus. Ainsi, lorsque Microsoft a acheté Gears, j'étais très enthousiaste à l'idée que nous puissions voir où cela pourrait nous mener ", a déclaré M. Fergusson. "Et puis, parallèlement à ce que Microsoft faisait, nous voulions élargir l'audience et la portée de la marque Gears of War. Alors, comment revenir à ce qu'il était à son apogée ?"

Gears 5 sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.