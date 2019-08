Tests

Lâchée plus ou moins pas surprise sur l’eShop (et par plus ou moins, c’est juste pour dire que l’annonce avait été leakée la veille), la version Switch devient donc faire découvrir aux fans de l’hybride de Nintendo la valeur de ce FPS tout particulier qui reste davantage à considérer comme un « puzzle à réflexes » qu’un vrai jeu d’action. Si vous l’avez déjà poncé sur un support ou l’autre, cet avis ne vous intéressera pas mais pour les autres, sachez donc que le concept devous pose dans de minuscules arènes où vous êtes seul face à un nombre donné d’ennemis, le principe étant que l’action est figée ou presque (très ralentie on va dire) tant que vous restez immobile, avec comme seule possibilité de pouvoir bouger la caméra pour regarder autour de vous. Mais au moindre pas, au moindre tir ou autre action, le fil reprend son cours avec le risque du one-shot, et vous pourrez à tout moment remettre l’ensemble en pause dès que vous le souhaitez.Incompréhensible les premières secondes, la prise en main se fait pourtant très rapidement et on se plaît à jouer le style John Woo en enchaînant les headshots, balançant son flingue ensuite vide au visage de l’un, surfant entre les vagues tel Neo pour balancer un gnon dans la tronche de celui au fond afin de récupérer son arme et alors arroser l’assistance restante, pour enfin admirer le replay qui montre votre œuvre à vitesse normale. Hypnotique est le jeu tout comme son scénario des plus étranges, et si la campagne se torche malheureusement le temps d’une courte soirée (avec tout de même des stages moins inspirés que d’autres), on prend néanmoins plaisir à y retourner de temps à autres pour tenter les campagnes remixées (avec des conditions imposées) ou encore le mode infini qui se prête forcément bien au genre.Et que vaut cette version Switch ? Bah déjà 22,99€, soit 2€ de moins que sur PS4 (comme quoi, tout arrive) et donc autant que sur PC si l’on oublie le fait qu’il est actuellement soldé sur Steam. Dans tous les cas, hier comme aujourd’hui, on continue de trouver le tarif assez élevé pour une expérience aussi sympathique que finalement éphémère, qui au niveau de son portage fait au moins le taf (ce qui n’était pas dur en terme de rendu) et où l’on privilégiera tout de même d’y jouer sur la télé en misant impérativement vu la précision souhaitée sur l’aide à la gyroscopie (dont on vous conseille de suite de baisser la sensibilité de base). C’est tout autant possible en nomade mais disons que vu le style, ça reste bien plus naturel avec un joycon dans chaque main.