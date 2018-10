Nous sommes encore loin d'être prêts à parler de Gears 5

Gears Tactic est un jeu axé PC - mais nous entendons les réactions des fans qui veulent voir le jeu sur Xbox One

Hier lors d'un stream sur Twitch un fan a demandé à The Coalition si nous aurons une chance de voir Gears of War 5 lors du XO 2018 le 10 novembre et la réponse est sans appel :Il y a fort à parier que T.C jouera la carte habituel c'est-à-dire quelques informations jusqu'à l'E3 2019 où nous aurons une grosse présentation et bien évidemment la date de sortie.The Coalition est aussi revenu sur la forte demande des joueurs Xbox envers Gears Tactics ( actuellement exclusif au PCs)Là aussi la réponse est claire mais elle laisse aussi une porte ouverte à une sortie du jeu sur console.Une déclaration de bon augure pour les personnes comme moi qui ne souhaite pas investir dans l'achat d'un PC.