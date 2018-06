Tests

Là où beaucoup continuent d’attendre que Sony valide miraculeusement un développement de, c’est Bandai Namco qui profite encore du creux de la vague pour placer une refonte visuelle depremier du nom afin d’offrir une cure de nostalgie à ceux qui ont déjà goûté aux échecs multiples il y a sept ans, tout en permettant à ceux qui ont pris le train de marche de découvrir comment tout a commencé (ou presque).Ces derniers devront tout de même prendre en compte qu’il s’agit d’un remaster dans le sens brut du terme et même si c’est suffisamment bien indiqué sur la jaquette du jeu, comprenez par là qu’on ne parle ni d’un remake, ni même d’une ré-actualisation globale pour faire passer en douceur le poids des années. Ce n’est pas l’intention, ce n’est pas le budget et les principaux membres dedoivent être suffisamment occupés surpour ne pas se casser le cou à regarder trop en arrière. Les premières minutes aux commandes de votre « carcasse » seront d’ailleurs suffisamment éloquentes : c’est exactement le même jeu qu’en 2011.Alors je ne vais pas faire mon grand expert en culture Souls-esque mais le renfort d’un spécialiste manette en main fut une preuve suffisante. Après avoir épongé l’original en long/en large, ce qui se compte généralement en centaine d’heures, traverser ce remaster revient à partir en vacance, relativement en tout cas, tant le moindre détail n’a pas changé si ce n’est la possibilité d’utiliser plusieurs objets à la fois (très utile) et un raccourci pour les changements de serments directement à chaque feu de camp (idem). D’ailleurs pour tout vous dire, même les petits bugs d’origine sont toujours présents, évidemment rares mais toujours là, du genre des petits couacs dans l’enchevêtrement d’éléments qui peuvent coincer votre personnage quelques secondes. « On est à la maison » comme dirait l’autre.C’est donc finalement sans surprise que l’on repart avec une aventure certes incroyable à vivre, mais qui fera office de digestif après un prodigieux troisième épisode. Au moins, on a cette fois un multi à six avec forcément beaucoup de monde au rapport pour coopérer ou s’entre-tuer selon l’envie, et cette satisfaction constante de faire face à une communauté toujours aussi digne (généralement en tout cas) qui évite les coups de crasse à tabasser du noob en 2V1. Et bien entendu, il y a cette rehausse technique qui reste l’argument principal de ce remaster, s’offrant un bon polish de textures et d’effets pour donner un second souffle à l’ensemble et pouvoir enfin se débarrasser de sa vieille version PS3/360. Rien que le 60FPS quasi-constant est un foutu bonheur quand on a connu certaines séquences effarantes de l’original (et pourtant, on pardonnait). Les joueurs PC auront un sourire cynique en rappelant qu’ils ont plus ou moins la même chose depuis des années, non sans quelques mods, mais au moins, tout le monde est maintenant logé à la même enseigne.