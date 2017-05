Avant, le maudit, d'autres jeux de la saga de Square auront fait couler beaucoup d'encre. Le, évidemment, mais aussi le, et même le. De ceux qui font partie de "l'ancienne époque", l'âge d'or de Squaresoft, aucun n'aura été autant décrié, voir haï ou au contraire adulé et chéri plus que le VIII. Prenant à contre-pied tout le monde, enfonçant un clou déjà planté par son prédécesseur,Une fois encore,fait preuve d'une sensibilité époustouflante en s’imprégnant à merveille de l'ambiance et des enjeux du jeu depour produire une bande-son mettant la fantasy à la sauce new-age.Gros moyens déployés pour cette plage plus que marquante... Toujours aussi tragique, elle est baignée dans une ambiance inquiétante du meilleur effet.est le dernier thème d'un quatuor destiné à illustrer l'influence très forte de la magie noire et accompagner un des sujets forts du jeu: la sorcellerie., l'enchainement de musique autour de ce thème donne ses lettres de noblesses instantanément à une ambiance soignée et une tension émotionnelle qui devient de plus en plus palpable.La sorcière noire est tant importante et iconique qu'elle a droit à un thème de combat qui lui est propre, un peu commedansTrès entraînante, appuyée par une ambiance mystique et inquiétante du tonnerre de Dieu, Premonition est sans conteste le point culminant de ce second CD de l'OST (et du jeu). À 1.30, on croirait reconnaitre un dérivé de, mêlant percussion pressante et notes fatalistes de synthé pour un thème musical unique.