Voila, Control sur Nintendo Switch propose 2 modes :

- qualité.

- définition.



J'ai une connexion 2Gbit/s, et par exemple, je peux jouer à Fortnite sur Geforce Now en 1080p 60fps sans problèmes notable.



Sur Control Nintendo Switch, le mode définition a des baisses de framerate ! Et j'ai essayé d'analyser mon réseau : le débit vidéo est identique en mode Qualité qu'en mode performance (et terme de mo/s utilisés). Le mode performance est lui "parfait" en terme de framerate...



- Première partie de 10 minutes de la vidéo = Mode Définition

- Deuxième partie de 10 minutes = Mode qualité.



Et oui, j'étais incapable de déterminer si le jeu avait ou non du Ray Tracing, j'sais pas, ça me paraissait inconcevable sur une machine Nintendo même en cloud lol !







J'en déduis que ce n'est pas le flux vidéo qui est modifié, mais bien le jeu sur leurs serveurs (activation du ray tracing, meilleurs effets etc).



Et donc, que la baisse de framerate est en réalité sur leurs serveurs ?



Numérama semble avoir le même soucis : https://www.numerama.com/pop-culture/661834-teste-et-approuve-control-est-disponible-sur-nintendo-switch-grace-au-cloud.html .



Je ne comprends vraiment pas comment le changement de qualité du jeu influe sur ses performances sur la Switch (ça n'a pas l'air d'être un changement de débit vidéo). C'est totalement débile, on dirait que les serveurs sont sous évalués et qu'ils sont incapable de tenir du 30 FPS avec RT sur du 900p (à vu de nez) ?



Ou c'est moi qui suis à côté de la plaque ?