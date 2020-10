Juste un petit retour sur la mise à jour du Japon de Microsoft Flight Simulator ! Et même si j’ai eu un gros bug – impossible de mettre à jour le jeu sur le disque D, impossible de le supprimer, j’ai du carrément passer en mode sans échec pour supprimer le dossier et au final ne même pas pouvoir réinstaller le jeu sur le disque D et donc… j’ai du l’installer sur le disque C – une fois ceux-ci réglé, quel bonheur de redécouvrir le jeu !



De meilleures performances



Je joue sur un portable “gaming” moyen de gamme d’il y a 4 ans, avec une GTX 1060 et un core i5 6300hq. C’est un ordinateur que j’ai fait un peu évolué, avec 16Go de Ram et un SSD QVO Samsung de 1 To. Et bien… Le jeu tourne de façon étonnamment fluide désormais. En général, les 30 FPS constant en intermédiaire sont atteignable, et dans les grosses métropoles comme Tokyo, on oscille entre 25 et 30 fps, ce que je trouve largement jouable sur ce type de jeu.



Une reproduction de Tokyo bluffante



Lors de mon premier passage à Tokyo, j’étais un peu surpris du nombre de bâtiments que je ne retrouvais pas, en particulier la tour de Tokyo et le Rainbow Bridge. C’est de l’histoire ancienne ! Regardez cette vidéo datant de 2 mois auparavant sur Tokyo…







Et 2 mois plus tard, grâce à cette mise à jour “Japan World Update”, ça donne un résultat beaucoup plus convaincant… Je vous laisse constater cela par vous même :







J’ai été tellement content de pouvoir voir un Rainbow Bridge (reliant l’île d’Odaïba) digne de ce nom, une tour de Tokyo modélisée de façon sommaire certes, mais bien présente, la zone du Temple d’Asakusa entièrement modélisée, mais également plein de petits détails, comme cette mini statue de la liberté sur l’île d’Odaïba, la présence du Gundam Géant, du musée de la marine (fermé au passage depuis 2011) !



J’ai été très surpris qu’Asobo ait pris son temps de bien remodéliser Tokyo (mais également ses rues et ses bâtiments… Il faut vraiment que je trouve les quartiers de Kabukicho et de Akihabara), et c’est un véritable bonheur de retrouver Tokyo dans ces conditions.



Notez bien que vous avez plusieurs activités sur le thème du Japon, avec notamment un superbe trajet de Nagasaki jusqu’à Tokyo tracé par les équipes d’Asobo