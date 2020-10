Le film de Kimetsu No Yaiba bat encore des records du box office japonais pour la première journée d’ouverture avec 1,34 milliard de yens (~11 Millions €) (chiffres à metttre à jour).À titre de comparaison, Kimetsu No Yaiba fait un meilleur demarrage que One Piece Stampede et Kimi no Nawa (Your Name) en seulement une journée !1 milliard de Yens en quelques heures. Il s'agit là du box office le plus élevé pour une seule journée de l'histoire du box office Japonais ! Sachant que y’a le corona virus en plus.Kimetsu no Yaiba rentre dans l’histoire au Japon(on ne compte plus les records qu'il brise au Japon),à voir pour le jeu sur Playstation 4 qui devrait exploser au Japon.Les mangas devrait accélérer encore plus leur ventes avec le film..