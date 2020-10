Cet article est à but divertissant, le prendre au sérieux pourrait heurter votre sensibilité.Quelques gif qui m'ont fait sourire que j'ai collecté tout au long de ces générations de console.DBZ Wii :Le vrai Freezer :L'annonce de la Nintendo SwitchL'annonce de Street Fighter V :Super Mario 100 ?Les joueurs de Smash comprendrontLa guerre Xbox vs PS4 en une imageQuand la Xbox One a débarqué dans ton salon