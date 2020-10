Apple Arcade reçoit de grosses sommes d'argent. Il y a actuellement des titres en préparation qui visent à rivaliser avec des titres comme Breath of the Wild. C'est pourquoi les nouvelles AppleTV A12X/Z, "A14X-like" et Controller sont en préparation.



Certains jeux nécessiteront un A13 et plus pour fonctionner

Fudge mentionne qu'Apple travaille avec les développeurs pour apporter des jeux sur console à Apple Arcade afin de renforcer le service de jeux. Le tweet souligne notamment que certains jeux ne pourraient fonctionner que sur la puce A13 Bionic ou plus tard, de sorte qu'une Apple TV améliorée serait nécessaire pour accéder aux nouveaux ajouts de l'Apple Arcade.A13 bionic est ce qui est dans l'iPhone 2019 IIRC