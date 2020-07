Jeux Vidéo

Apple sur le point de battre les PS5 & XSX ? Découvrez la console que MS et Sony essaient de vous cacher ! La marque à la pomme préparait une console de jeu basée sur l'architectures ARM et utiliserait son SoC A-series pour rivaliser avec les PlayStation 5 et Xbox Series X.Selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait sur sa propre console ARM selon MaruiQHD sur Twitter. À l'heure actuelle, Apple fait fonctionner son Apple TV 6 à succès avec sa puce A12X Bionic en interne et son propre refroidissement dédié ... de sorte que l'entreprise n'est pas trop loin d'avoir une console si elle devait exploiter une solution basée sur ARM.Rappelez-vous, nous avons eu des rumeurs il n'y a pas si longtemps sur un Mac "axé sur les jeux" qui coûterait 5000 $ et qui serait destiné au marché de l'esport. Ce n'était qu'en décembre 2019, ce qui pourrait ressembler à une éternité maintenant, mais si nous sommes à 1 ou 2 ans d'une console Apple basée sur ARM, cela pourrait changer les choses de manière considérable.Et vous qu'en pensez vous ?Source : https://www.tweaktown.com/news/73731/apples-rumored-console-could-battle-playstation-5-xbox-series/index.html Et n'oubliez pas de faire des côtes de bœuf au barbecue