Jeux Vidéo

[Officiel Nintendo] Vous devez utiliser votre Switch minimum tous les 6 mois sinon la batterie ne tiendra plusN'oubliez pas que votre, même si vous ne voulez pas y jouer.Ce n'est pas que Nintendo soit heureux de la pandémie, mais il est indéniable que la progression du covid-19 a eu un impact extrêmement positif sur les ventes de sa console Switch. Moins cher que le consoles rivales de Sony et Microsoft, et possédant une grande ludothèque conçues pour les joueurs "grand public", la Switch est un excellent moyen de se divertir, pour des personnes qui ne passeraient normalement pas autant de temps enfermés dans leur maison.Beaucoup de nouveaux venus dans le jeux vidéo ont acheté un Switch au printemps et ont trouvé des semaines de plaisir à s'occuper de leur île dans Animal Crossing ou à passer en revue la grande liste de combattants de Smash Bros. Il est donc possible, que les Switch des utilisateurs occasionnels soient restés à l’arrêt depuis un moment maintenant que la nouveauté s'est dissipée et que leur enthousiasme s'est refroidi, mais le service clientèles de Nintendo a récemment publié un tweet appelant ces anciens joueurs à redémarrer leurs consoles.Le tweet annonce :Pour certains joueurs de longue date, qui ont ressenti une pointe de nostalgie en sortant une vielle console portable du fin fond de leur placard pour rejouer à un ancien jeu préféré, et qui trouve la console inutilisable, on est habitué. Mais avec la Switch attirant tant de personnes qui ne sont pas des joueurs multigénérationnels et qui pourraient passer plusieurs mois sans qu'un jeu ne suscite suffisamment d'intérêt pour vouloir y jouer, Nintendo a ressenti le besoin d'informer tout le monde, suscitant des réactions telles que:Il convient de noter que cette condition n'est pas exclusive à la Switch, car d'autres appareils électroniques laissés avec une batterie vide pendant trop longtemps peuvent développer des problèmes similaires. Une différence, cependant, est qu'avec les smartphones et les tablettes, la plupart des gens ont tendance à les utiliser quotidiennement (donc régulièrement en vidant et en rechargeant la batterie) jusqu'à ce qu'ils les remplacent par des modèles plus récents et plus performants. En gros, si ces appareils ne sont pas chargés, c'est parce que le propriétaire n'a pas l'intention de les utiliser à nouveau.Donc, si vous n'avez pas utilisé votre Switch (ou PS Vita, si vous êtes un joueur rétro [ou PSP, si vous êtes vraiment encore plus rétro]), depuis un certain temps et que vous pensez que vous voudrez peut-être l'utiliser à nouveau un jour, allez-y ! Rechargez les batteries. Et même si vous pensez que vous ne jouerez plus jamais avec elle, garder la batterie en bon état de fonctionnement vous rapportera de l'argent supplémentaire si vous décidez de revendre le matériel un jour.Sources et article original :Si on ne se sert pas de sa Switch pendant 6 mois, la batterie peut donc lâcher ? Et ça veut donc dire aussi que dans le futur, toutes les Switch (et Vita/PS et sûrement DS/3DS) seront toutes HS ? A moins que des constructeurs tiers proposent des batteries compatibles ?