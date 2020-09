Je viens de me refaire la 2eme conférence ps5 pour essayer de faire prendre la sauce chez moi, mais je sens toujours chez Sony du bullshit, quelque chose qui me dérange et qui manque de sincérité... Je m'explique. Dans ce cas précis, je vais parler de GOW Ragnarok! Je ne peux m'empêcher de penser qu'ils nous donnent une date, fausse, en toute connaissance de cause, pour nous inciter à prendre la PS5 le plus rapidement possible en vendant du rêve. ils nous balancent juste un logo avec un vague 2021, qui peut tout à fait être le dernière semaine de décembre, et dans le futur, nous annoncer un report de plus de 1 an, comme c'est monnaie courante aujourd'hui. Les reports, ce n'est pas un problème en soi, mais quand c'est orchestré depuis l'annonce, ça devient de la malhonnêteté, pour ne pas dire pire! Si vous avez ressenti la même chose, merci de me faire savoir