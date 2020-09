Résumé de la démo via la traduction de cvxfreak :-Le début de Village est une séquence de survie avec quelques bâtiments entre lesquels il faut se déplacer. Très RE4.-Attaqué par une bande d'hommes-bêtes (Beast Men), qui peuvent se regrouper en meute et vous attaquer, ou individuellement, en changeant de comportement.-Il y a aussi un ennemi imposant dans le combat (probablement celui avec un marteau géant) qui vous traque tout au long du combat.-Si vous restez trop longtemps dans une maison, les Hommes-Bêtes commencent à brûler la maison avec vous à l'intérieur.-Il n'y a pas assez de munitions pour le nombre d'ennemis, il faut utiliser l'environnement pour les ralentir et les étourdir.-Peut pousser des choses comme des bibliothèques devant les portes.-Les ennemis peuvent laisser tomber un type d'objet d'artisanat que vous pouvez transformer en différents types de munitions si vous en avez assez.-Il y a un fusil de chasse que vous pouvez obtenir dans cet séquence.-Certains des hommes-bêtes sont nus.