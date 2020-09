Capcom ouvrira le bal au TGS avec une très longue présentation de Resident Evil 8 pour se faire excuser du retard de nouvelles informations qui était prévue normalement au mois d'aout.Véritable ambassadeur du salon, voici les programmes de Capcom au TGS :"Capcom Special Program", qui débutera sur sa chaîne YouTube à partir du vendredi 25 septembre à 15h (heure de Paris), des rumeurs parlent de l'annonce d'un Monster Hunter exclusif a la Nintendo Switch et d'un Story Trailer pour Resident Evil 8.Le huitième épisode plus ou moins numéroté de la série BioHazard se réserve un créneau de trois heures le dimanche 27 septembre, sans que l'on sache précisément quels aspects de ce titre forcément très attendu seront dévoilés. Des rumeurs parlent de la sorcière Morgana (image plus haut), qui serait une alliée contrairement aux apparences, en effet elle remplacera le cultissime Marchand de Resident Evil 4 en proposant des artifices occultes pour lutter contre les créatures qui attaqueront le village.Le bestiaire serait également plus violent et surprenant que tout ce qui a été vu auparavant dans la série (les loups-garous ne seront pas les seuls ennemis du jeu).Le rendez-vous est pris pour le TGS.