C'est le premier de la série des "Illustrated Classics" sortie en Angleterre.Ce sont des classiques de la littérature conçus et réalisés par leurs soins.Initialement, ils se sont engagés à en revisiter 12.Jusqu’à présent, 7 ont été publiés et un huitième (Le Magicien d’Oz) est annoncé pour l’année prochain.Minalima sont célèbre pour être les graphistes ayant œuvré sur l’aspect graphico-visuel des films Harry Potter (et Les Animaux Fantastiques.)En espérant avoir les autresPeter Pan à l'air ouf.Si vous aimez les beau livres c'est ca qui vous fautCi-dessous les tranches des 6 volumes en version original