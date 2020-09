Watchmojo a fait un classement des 20 meilleurs jeux de tout les temps selon eux :Les voici20) Castlevania Symphony of The Night19) Doom (1993)Mass Effect 217) Resident Evil 416) Animal Crossing New Horizon15) Bloodborne14) God of War (20113) GTA V12) The Last of Us11) Street Fighter 210) Pokémon Rouge et Bleu9) Half Life 2Halo Combat Evolve7) Batman Arkham City6) Zelda Ocarina of Time5) Super Smash Bros Ultimate4) The Witcher 33) Super Mario 642) Tetris1) MinecraftQue pensez vous de ce classement ? Quel jeux aurez vous mis ? Enlevé ?