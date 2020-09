Marques Brownlee, Youtuber Tech américain très célèbre, a aujourd'hui diffusé une vidéo de Forza Horizon 4... Mais en 8K ! Il repose pour cela sur une carte RTX 3090 de nVidia, et, ironie du sort : Youtube n'a pas encore encodé la vidéo en 8K et elle n'est pour le moment disponible qu'en 1080p !







Si vous disposez d'un écran 8K, vous pourrez, dans quelques heures, voir le rendu d'un jeu en 8K à partir d'une des cartes graphique les plus impressionnantes et puissantes au monde...