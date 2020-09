- 499€ pour le modèle classique (avec lecteur Blu-ray)



- 399€ pour la PS5 Digital Edition (sans lecteur Blu-ray)



- Ouverture des précommandes le jeudi 17 septembre à partir de 9 heures (heure française)



- Précommande possible d'une seule console



- 4 jeux disponibles en précommande : Spider-Man: Miles Morales, Destruction All-Stars, Demon's Souls Remake et Sackboy Adventures



- Micromania s'attend à des ruptures de précommande en 4 jours environ



- Micromania s'attend à des quantités ultra limitées en France



- Les consoles seront réservées en priorité aux clients "Premium"



- Une deuxième vague de stock arrivera en décembre et en janvier



- Une seule console par client, nombre d'accessoires limité également