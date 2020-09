Aujourd'hui je vois passé pas mal de message sur le réseau sociaux , ou encore ici avec l'article de Guiguif et les réactions de certains dedans ...Oui c'est un scandale c'est des roms sous émulateur ...Oui ? et ? en fait dès le trailer ou on a vu que c'était les jeux de bases non retravaillés , on savait forcément que c'était des roms non ?Vous vous entendiez a quoi ? qui reprenne tout de A à Z pour rendre le jeu exactement pareil que sur les consoles d'origines ?Mais quel intérêt ? autant justement faire un remake si tu dois tout te retaper non ? Je comprends pas la polémique en fait ?Nintendo à développé un émulateur N64 , GameCube et Wii , pour faire tourner ces jeux la , un émulateur de permet de faire tourner une rom , une rom est un fichier extrait d'une cartouche ou un CD pour récupérer le jeu... l'émulateur permet d'améliorer certaines choses comme la résolution , le framerate , ce genre de choses... C'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo de Nintendo non ?Je pige pas la réaction de certains qui on l'air de tomber des nus ... C'est juste logique ... Nintendo serait bien con de reprogrammer totalement leurs jeux ... Surtout pour les rendre dans leurs jus originaux , c'est juste débile de faire ça , et personne ne fait ça ?Les jeux Playstation 2 classic sur PS4 ? vous croyez que c'est quoi ?Des roms qui tourne sous émulateur ...les jeux Aca NeoGeo c'est pareil ...En fait pour tout ce type de jeu c'est pareil ...Maintenant au contraire , c'est juste une bonne chose , ça veut dire que Nintendo est propriétaire d'un émulateur N64 , GC , et Wii !Ils ont pas créer des émulateurs comme ça pour porté 3 jeux simplement ...Donc ça laisse plusieurs possibilités !-Des consoles mini comme la 64 ou autres peuvent arrivées prochainement avec l'émulateur dedans...-Les consoles classiques peuvent s'ajouter a la Switch pour les abonné , actuellement il y a la Nes et Super Nes , pourquoi pas la 64 bientôt ? et d'autres plus tard , vu que les émulateurs sont présents-Nintendo veut se remplir les poches et nous faire d'autres portage de ces 3 consoles , avec des sorti en boite !- Ou alors la date butoir de ventes en physique et démat de ces jeux la est liée a une location légale d'émulateur pendant 6 mois , et c'est pour ça qu'ils enlèvent tout une fois la date du 31 Mars dépassée ... ça serait la plus mauvaise nouvelle.Enfin bref vous en pensez quoi ?Et ceux qui crient au scandale , j'aimerais savoir pourquoi ?Me dite pas le prix pour des roms et des émulateur , sinon je vais fouiller dans vos comptes , voir que vous avez tous acheté FF7 , FF8 , FF9 , et des jeux playsation 2ou des ACA Neo Geo ! Je vous est a l’œil !