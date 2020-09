Mon avis sur ...

Bref, Gannibal tome 1 c'est un gros coup de cœur❤. j'ai absolument dévoré ce premier tome, qui était passionnant et angoissant de bout en bout. j'avais plus l'impression d'avoir a faire a un survival qu'à un thriller enquête, tellement daigo est livré à lui même durant tout le tome . d'autant plus que la fin finis sur un cliffanger sympa qui donne envie d'avoir la suite tout de suite. meian qui continue a éditer de la bonne cam' après Kingdom !

(désolé d'avance pour les fautes, je ne me suis pas relu.)Aujourd’hui, je vais parler d'un manga qui s'appelle Gannibal. C'est un seinen édité par meian chez nous. le premier tome est dispo depuis fin juillet. Au japon, ils ont 7 volumes parus à ce jourAlors Gannibal, de quoi ça parle ?On suit Daigo agawa, un policier trentenaire qui a été affecté avec sa petite famille dans un petit village de campagne situé dans les montagnes, le village de Kuge. Bien que l'environnement idyllique et l’accueil affectueux que lui fais la petite communauté de kuge ... peu de temps après son arrivé, des événements étranges se produisent, dont la mort d'une vielle dame, qui remet en doute la paisibilité des lieux.Quel secret cache le village de Kuge ? daigo et sa famille sont-ils vraiment en sécurité dans ce village à l'apparence chaleureuse ?Voila en gros, pour le sysnopsis de base.Concernant mon avis, je peut le dire direct, j'ai kiffé ! Je suis de base bien friand des récits horrifique avec des villages et communauté un peu fofole cachant des secrets. Je suis donc directement rentré dans ce seinen. Dans Gannibal, on est clairement dans un récit qui ma rappelé un peu Hot Fuzz( sans l'humour)ou un policier affecté est tout de suite exclu de la communauté a cause de son statut d'étranger et n'a absolument pas son mot a dire sur les différents événements du village ,car le village de kuge vivant selon ces propres règles ignorant totalement les autorités extérieurs. J'ai aimé le fait que le manga ne traîne pas et nous mette directement dans le bain. Le coté cannibale n'est pas vraiment mystifié, et l'auteur nous montre très rapidement certaines façade hyper vil et primitive des villageois de Kuge envers notre policier qui est un peu trop curieux pour eux.Concernant le dessin, j'ai trouvé ça hyper réussis globalement, masaaki ninomiya a vraiment une bonne patte graphique bien vivante. les habitants de kuge ont tous des tetes de redneck japonais assez flippantes et l'auteur sait jouer sur l'angoisse et la peur en accentuant les noirs et le trait gras pour donner des ambiances malsaine et hyper pesante. Autre chose que j'ai aimé, c'est la manière de traiter le cannibalisme, qui n'est pas dans la surenchère de gore visuellement, laissant plus de subtilité et d’interprétation au lecteur.personnellement j'ai toujours eu tendance à détester le gore pour le gore, je préfère les films horrifique avec des ambiances pensantes plutôt qu'un film juste violent pour choquer ... et Gannibal part plutôt dans la direction horrifique que j'aime.