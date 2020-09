ZhugeEX:Sony utilise le fret aérien pour s'assurer que PS5 puisse répondre à la demande / à l'offre de suffisamment d'unitésLa compagnie a réservé 60 vols à partir d'octobre (Delta 747) pour expédier des consoles aux détaillants. Cette offre devrait durer tout au long du trimestreLe fret aérien est plus rapide que le fret maritime, mais plus cher.Plus dans le lien:C'est pour les USA.

Like

Who likes this ?

posted the 09/14/2020 at 06:01 PM by jenicris