L'autre jour, je vous parlais du nouveau contenu scenarisé que Final Fantasy XI allait avoir, maintenant, je vais vous donner plusieurs raisons qui font que ce jeu est un indispensable de la saga et un épisode majeur de celle çi.

Et dans ce premier article, je vais abordé la première raison, son staff de folie qui garantie au titre une vision de la saga qui ne pourra plus être reproduite.



Et si elle ne pourra plus être reproduite, c'est pour une raison simple, FFXI est le dernier jeu de Squaresoft a avoir réuni la A Team quasi au grand complet.



Qu'est ce que la A Team? Ben c'est l'équipe en charge du tout premier final fantasy et plus largement le staff récurrent sur les 3 premiers episodes de la série. Bref, la base de ce qu'est FFXI.



cette Team A etait composée de:

-Hironobu Sakaguchi, faut il le présenter?

Réalisateur des 5 premiers FF, Producteur de la série entre le 6 et le 9, producteur executif sur le 10, le X-2 et donc ici sur le XI.

Koichii Ishii:

Créateur et producteur récurrent de la série Mana dont il s'est occupé de la réalisation, du level design, du design et de l'histoire sur les 2 premier episodes.

Sur FFXI, il a réalisé le jeu d'origine et son premier addon, Zilart.

A noter que depuis son départ de Squarenix avec certains anciens du studio, il a réalisé les remake 3DS d'Ocarina of Time et Majora Mask ainsi que Link Awakening sur Switch.



Hiromichi Tanaka :

Réalisateur de Seiken densetsu 3, producteur et coscenariste du 2, producteur de Xenogears et Chronocross dont il a créé le systeme de combat.



Ce fut le producteur de FFXI jusqu'en 2012 et son départ de Square Enix suite à l'échec de la V1 de FFXIV, c'est clairement l'homme qui a déterminé la vision du MMORPG qu'a FFXI.



Kiyoshi Yoshii:

créateur du systeme de combat de Chrono Trigger et programmer en chef sur Chrono Chross, FFVI et Xenogears.

Sur FFXI c'est lui qui était en charge des serveur online du jeu.



Ken Narita:

Programmeur en chef de FFIV,V,VII,VIII et X. Il a aussi ce rôle sur FFXI.



Nobuo Uematsu: le musicien culte de la licence a aussi bossé sur FFXI.



Au final, il ne manque de la Team A que:



-Kazuko Shibuya (papa de la licence Saga)

-Akitoshi Kawazu (second papa de la licence Saga,producteur des FFtactics et FFXII)

-Hiroyuki Ito(inventeur de l'ATB et réalisateur de FFIX FFtactics et FFXII)



Kawazu et Ito bien que n'ayant pas bossé sur le jeu reprendront cependant énormément de FFXI pour concevoir FFXII tant ce dernier dans le gameplay est juste une version offline du XI



Mais si toute la A Team n'a pas été sur le jeu en contrepartie, FFXI a eu le droit a d'autre recrues de choix:

Katsuhisa Higuchi (créateur du systeme de combat de FFIII et Chrono Cross, programmeur en chef de Chrono trigger et FFVI) qui a créé le systeme de combat du jeu

Akihiko Matsui (co-réalisateur de Chrono Trigger, créateur du systeme de combat de FFV) qui a programmé le systeme de combat du XI et en est actuellement le producteur.



L'équipe scenaristique n'est pas en reste avec encore une fois du lourd

Masato Kato (scenariste de Chrono Trigger, Chrono Cross, Baten Kaitos co scenariste de Xenogears) qui sur le jeu a scenarisé le jeu d'origine et son premier addon ainsi que 3 mini scenario

il fut assisté à ce poste par Yugustugu Saito, Ryōji Uchimichi et Yusuke Kigoyoshi qui l'avaient déjà assisté sur Chrono Cross



Et pour la design, on retrouve Tetsuya Nomura sur le design des PNJ Hume sur le jeu d'origine et Zilart, Kazushi Hagiwara(le manga Bastard) sur l'addon Adoulin et Akihiro Yamada sur le dernier contenu scenarisé.

Sans oublier bien sur comme toujours Yoshitaka Amano qui a fait les logo et illustration pour le jeu.



Bref comme vous le voyez, une dream team composé non seulement de la A team mais aussi de certain des membre les plus eminnent du devellopement de Chrono Trigger, Chrono Cross et des Mana arrivés après FF3. Aucun autre jeu de la série n'a eu un tel staff.

Dans les années 90, les équipes des Squaresoft étaient divisés sur leur différentes licences(Chrono, Mana Xenogears,Saga...) et les années 2000 ont vu partir petit à petit tout les anciens grand du studio.



Entre la fusion avec Enix, le départ de Sakaguchi et le fait que Square Enix ait eu besoin de bouc emissaire pour la V1 du XIV, la boite avait trop changé pour la majorité d'entre eux.



Au final dans ceux ayant quitté Square enix suite à ces problèmes, on retrouve:

-Sakaguchi qui est parti avec Higuchi et Kiyoshi Yoshii(qui les a suivi en 2011) pour créer Mystwalker

-Koichi Kishii qui est parti en 2006 pour créer Grezzo sa propre boite qui bosse principalement pour nintendo.

-Masato Kato a aussi quitté Square Enix en 2003 suite au départ de Sakaguchi pour être Freelance(bien qu'il travail parfois avec eux) et qui a heuresement laissé le scenar de FFXI entre les mains de bons élèves.

-Ken Narita est parti avec Hiromichi Tanaka bosser pour Gungho Online



bref, avec la plupart des anciens de Squaresoft ayant quitté le navire, FFXI est réellement le dernier et plus ambitieux temoignage de ce qu'est un Final fantasy à l'ancienne.