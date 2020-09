Je ne parle de pas des graphismes et du travail quasi inexistant de, mais de saQue la version physique soit produite en petites quantités, c'est déjà pas top surtout pour un jeu constructeur et pour un Mario.Mais surtout que la version dématérialisée soit disponible temporairement, c'est une honte sans nom.Est-ce le début d'une nouvelle méthode pour forcer les gens à acheter le jeu, qui se répandra à d'autres jeux si ça fonctionne.Surtout que Nintendo ne baisse jamais ses prix, alors que le jeu soit vendu J-1 ou J-300 ça ne change fondamentale rien pour Nintendo.A moins que ce soit pour une histoire de chiffre de cette année fiscale qui a besoin d'un bon coup de boost ??

posted the 09/03/2020 at 02:25 PM by arquion