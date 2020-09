Tests

Pour ce point, autant y aller franco. Encore aujourd'hui je trouve que ce. Rarement on aura proposé autant de possibilités d'actions dans un jeu du genre. Donnant au joueur une liberté quasi absolue sur la manière d'appréhender une mission. Il suffit de voir toutes les intéractions possibles avec le fameuxsur lequel on peut même "surfer". Sans compter la richesse dude V-Snake, et la variété des très nombreusesetqui contribuaient grandement à l'expérience.Mais de tous les éléments du gameplay, le plus intéressant et le plus fun de tous était de loin leDéjà présent dans l'opusmais amélioré ici. À l'origine, c'était un dispositif datant de laconstitué d'un harnais avec un ballon auto gonflant permettant littéralementtout ce qui était transportable. Cela incluait dans le jeu, alliés, ennemis, véhicules, matières premières, armes terrestres et même des (pauvres) animaux. Le tout était acheminé directement vers ladans l'optique de l'améliorer.On salueradu jeu qui même si son comportement était perfectible, aura eu au moins le mérite. Si on "fultonnait" trop souvent, les gardes devenaient plus attentifs et n'hésitaient pas à éclater le ballon à vue. Trop de tirs à la tête et ils portaient des casques lors de nos prochaines excursions, et ainsi de suite.Pour les points qui fâchaient, petite déception pour lescar trop peu nombreux et peu inspirés. Exception faite dudont l'affrontement figurait parmi les meilleurs moments du jeu. Lequi était tout sauf intuitif. Il suffisait normalement de se coller contre un mur mais ça marchait assez mal. Une simple pression sur un bouton aurait largement suffi à mon sens. Y avait aussi lesqui étaient exclusivement limitées aux checkpoints du jeu. Pénible dès lors qu'il nous fallait recommencer un pan entier d'une mission en cas de bourde.Unétait présent, et il n'était pas là que pour faire joli. Car l'heure impactait directement l'environnement du jeu. En pleine nuit, la visibilité était largement réduite, les gardes qui ne dormaient pas changeaient d'emplacement et etc. En étant assez malin on pouvaitEn plus de cela, le jeu intégrait aussi une. Qu'il s'agissait de pluie ou tempête de sable, ces changements climatiques bouleversaient complètement l'approche. Par exemple en cas d'averses, les bruits de pas étaient étouffés par la pluie rendant l'infiltration plus fluide. Par contre dès lors que le sable se déchaînait, zéro visibilité pour quiconque. Une situation que l'on pouvait tourner à notre avantage en pleine infiltration d'une base ennemie, mais qui pouvait se révéler très handicapante au volant. Une chute dans un ravin étant vite arrivée.Et si on était suffisamment avancé dans le jeu, on pouvait même demander depuisen moyennant une certaine quantité de(la monnaie du jeu),qui se prenait pourd', se servant de soncomme unpour manipuler le temps. Ça aurait même pu donner :. Non ? Ok passons...On avait le choix parmi 5 soutiens différents, qui étaient réellementpour peu qu'on savait s'en servir. D'abordqui en plus de nouset nousde la zone de mission, pouvait nous servir de soutien aérien en bombardant une cible définie.Ensuite venait le, qu'était le premier "vrai" coéquipier à nous accompagner. Idéal pour manœuvrer sur des routes étroites, ou tout terrain. En fonction du niveau d'entente (valable pour tous les partenaires), on pouvait lui attribuer davantage d'ordres et il gagnait en efficacité. Le plus drôle était la possibilité de. N'importe quel véhicule qui avait la (mal)chance de rouler dedans se retrouvait dans la merde (au sens propre comme au figuré) et partait en tête à queue. C'était l'équivalent en plus WTF de la Banane de Mario Kart. Sacré Kojima...Le 2ème et dernier animal était le(qui ressemble plus à un loup mais passons). Lui, il repérait tout grâce à son. Ennemis, prisonniers, animaux, mines, c'était vraiment le compagnon idéal pour la reconnaissance de terrain. Mais il était aussi à double tranchant car attirant assez souvent l'œil de l'ennemi, V-Snake avait plus de chances de se faire repérer à cause de lui.Lequant à lui était unclairement pensé pour l'assaut d'une base ennemie ou un combat de boss. C'était un peu le mix entre le D-Horse et l'hélico d'abord parce qu'on pouvait l'appeler à tout moment et demeurait plus rapide qu'une Jeep. Et aussi grâce à son arsenal de guerre comprenant sulfateuse, lance-missiles ou lance flammes. Autre avantage non négligeable, on ne subissait jamais de dégâts de chute à son bord.Le dernier soutien (et de taille) était "" comme on l’appelait dans le jeu.était naturellement dotée d'un don aussi bien pour le combat rapproché qu'à longue distance. Sa précision inhumaine au sniper le prouvait. Et c'est ainsi qu'elle nous épaulait en shootant sur commande les ennemis choisis. Autant dire que les missions demeuraient beaucoup plus faciles en sa compagnie.Mais plus en tant que coéquipier, c'est en tant quequese démarquait. Au-delà de sa plastique, c'était un personnage beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer et tenait une place clé dans le scénario. Deux missions étaient très importantes à son sujet. Laoù la décision prise par le joueur était cruciale, et laqui se débloquait sous certaines conditions. Valait mieux ne pas avoir de regrets avant d'entamer cette dernière mission.Les personnages crées paravaient souvent. Et Quiet ne faisait pas exception car comme son pseudo l'indiquait, elle ne parlait pour ainsi dire jamais. La raison fut expliquée dans l'intrigue mais même ainsi pour ma part, elle restait attachante. Parfois, il n'y a pas besoin de mots lorsque les actes parlent pour nous. Et ça, elle l'avait très bien compris. Les personnages muets qui marquent les esprits, ça ne manque pas dans le Jeu Vidéo. Mais le cas de Quiet était encore plus particulier, surtout vers la fin. Un personnage réussi pour ma part.Un jeu d'action / infiltration dans un monde ouvert aux possibilités presque infinies, ça donne envie sur le papier. Mais dans la pratique, c'étaitavec ce MGSV.Sans compter la séquence d'intro du jeu et la Mother Base, seuls le désertiqueet la luxuriante végétationétaient explorables. Dit comme ça, le manque de variété se fait cruellement ressentir. Pourtant, ces deux territoires étaient extrêmement vastes. Tellement que la topographie pouvait changer du tout au tout d'un bout à l'autre de la carte. Et ce, sans aucun temps de chargement. Il était possible d’enchaîner multiples missions annexes sur un même territoire sans avoir besoin de remonter à l'hélico. À condition d'être bien véhiculé..Autre problème, c'est que. À part les gardes et les animaux sauvages, y avait pas grand-chose. On notera aussi l'absence étonnante de civils et de villes. Même hors mission cela aurait apporté un plus dans le background. Au final j'aurais préféré plus de dépaysement avec des zones moins grandes (comme la base de), mais plus nombreuses.Personnellement, j'ai dû passer au moins une bonne dizaine d'heures sur cet outil indispensable qu'est. Son utilisation se répartissant surD'abord la, délimitant la zone de mission (à ne pas dépasser), ainsi que l'emplacement des objectifs et de nos propres marquages. Ensuite l'ongletoù l'on pouvait entre-autres, consulter tous les détails des objectifs en cours, écouter les cassettes pour en apprendre plus sur le scénario, ou pour se détendre les oreilles avec des sons d'époque.Et enfin l'onglet de la, le plus intéressant car toutes nos actions importantes étaient effectuées d'ici. C'est ici qu'on développait les(chose qui pouvait prendre jusqu'à), l'assignation du personnel préalablement fulto... Recruté en fonction de leurs compétences, et les plateformes de la base. Le tout était ultra complet et plus ou moins bien organisé. Fallait un certain temps pour prendre ses marques.Concernant laen elle-même,. Pas assez "vivante" et aucune animation en dehors des cinématiques. Certes, on verra de temps à autre quelques membres du personnel vagabonder sans manquer de nous saluer à chaque passage. D'ailleurs, ces même membres sont. Ces types peuvent se faire tabasser par leur boss, ils continueront à le saluer quand même. Des masos.Certainement le point qui avait fait le plusà propos de ce jeu, parce queselon certains. Commesorti 7 ans avant lui et qui concluait la trame scénaristique de la saga. Et effectivement, l'écriture n'a rien à voir entre ces deux épisodes. Mais est-ce un mal pour autant ? Pas tout à fait.Par ce que le problème de MGS4, c'était. De mémoire, il fallait compter 1h pour l'intro et un peu plus pour la cinématique de fin, sans parler du reste. Je dis "problème" mais moi ça ne m'avait pas particulièrement gêné tant laenvoyait du lourd à l'époque et encore aujourd'hui. Mais je comprends parfaitement que cela ait dérangé certains. Quand on joue à un jeu vidéo, qui est un média interactif, c'est pour "jouer" à priori. Sinon autant regarder un film non ?Mais au moins ces grosses cinématiques avaient le mérite de développer le scénario. Ce qui n'était pas le cas decaret c'était problématique. Car le joueur qui ne pensait pas à les écouter loupait 70% de l'intrigue sans le vouloir. Pourtant, ce système remplaçait très bien lesdes anciens épisodes car. Sauf lorsqu'un ennemi décidait de gueuler et dont on se serait bien passé de ses sous titres alors qu'on était tout juste en train d'écouter un briefing.L'histoire était répartie sur. Autant le premier était assez bien construit avec un boss de fin franchement classe. Autant le second donnait l'impression d'être fini à la va-vite. C'était quand même culotté de réutiliser la même cinématique d'intro à la toute fin du jeu. Une fin avec une révélation que je n'avais pas vu venir d'ailleurs.Et le pire dans tout ça c'est qu'il manquait au moins une mission, la(comme la fameuseau même numéro que certains ont tenté "d'envahir" y a pile 1 an). De base, elle était incluse dans ledu jeu, mais le script de cette mission estdans la vidéo ci-dessous. Et à en croire les visuels, c'était loin d'être fini. Cela est sans doute lié au différend qui avait eu lieu entreet son ancienne boite, qui l'ont mis à la porte après près de 3 décennies passés au sein de la boite, pour une raison encore mystérieuse aujourd'hui.Pour rester sur les missions, leur diversité laisse globalement à désirer. Ça peut encore passer pour les principales dont laqui m'a mis par terre tellement elle était incroyable. Mais les. Un desde tout open-world et encore d'actualité aujourd'hui.Visuellement ce MGSV tient encore la route aujourd'hui. Avec des effetsetbien gérés, en particulier les (nombreux)en plein jeu et durant les, mettant en évidence certains éléments au moment opportun. Un bon plus pour la mise en scène.était retranscrite avec brio avec un décor trèsvoirepar moments, et quelques scènes d'une. Lescités en amont ainsi queétaient tous très bien rendus.La(principaux et secondaires) était déjà impressionnante pour l'époque. D'ailleursfaciès différent. Et on pouvait même créer notre propre avatar par le biais d'un éditeur assez complet.Cela dit, tout n'était pas parfait. Lerestait assez présent et labien que très grande, nous montrait certaines faiblesses visuelles avec des textures grossières de loin.Produite parqui n'en était pas à son premier MGS, d'autres y ont apporté leur contribution commeeten tant que, ainsi que) et la chanteuse(voix du), en tantbien qu'assezen plein jeu, restaitavec quelques thèmes originaux qui sortaient du lot comme "ou des musiques déjà connues (mais d'époque) commeécoutables via lesdisséminées un peu partout dans le jeuEt concernant ledans laétait doublé parqui avait remplacé. Un changement assezmais qui ne m'avait pas dérangé. D'autant plus queétait assezdans le jeu. Ce qui rendait certains moments un peu "cringe" commesur uneavec le personnage deoù il devait bien s'écouler 5 min sans que personne ne parle...On retrouve aussietincarnant respectivementetet qui ont tous deux un CV de doublage JV encore plus long que cet article. Et encore une foisqui incarnait aussi bienqu'En rushant l'histoire, cet opus prend une quarantaine d'heures. Mais me concernant, j'avais mis(avec beaucoup de quêtes annexes) pour le finir, pour un taux de complétion à 58% seulement. Ce qui fait de cet épisode, leencore aujourd'hui.C'est assez rare pour un jeu du genre de proposer une telleet d'offrir un. Et c'est d'autant plus drôle quand on sait que sa préquelle, se finissait en moins de 2h sans fouiller. Mais pour moi, aussi bonne que fut l'expérience, c'était bien trop long.