Let's Play

Hello! Je partage avec vous 42 minutes de Windbound, j'ai eu la chance d'y jouer avant sa sortie (mais j'étais sur NDA). C'est un jeu de survie avec une ambiance qui me rappelle un peu Wind Waker, mais aussi Don't Starve pour son côté "on vous laisse sans instructions, démerdez vous" ^^ !Le jeu est disponible dès aujourd'hui, sur Xbox One, PC et PS4. La version Nintendo Switch devrait elle aussi sortir aujourd'hui