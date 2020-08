Let's Play



Asus GL502VML

16Go Ram DDR4

256Go SSD + 1To 7200tr/min

Core i5 6300hq 2.30Ghz

GTX 1060 3Gb DDR5 Vram



Hello ! Malgré mon Potato Laptop, j'ai eu grave envie de tester Flight Simulator 2020 (comment résister, on peut survoler Tokyo), ça va faire mal à pas mal de membres ici présentsCa me rappelle les anciens Flight Simulator 98 sur les PC tout pourris montés à partir de pièces de PC obsolète récupérés dans des entreprises qu'on avait à la maison quand j'étais jeune, on devait y jouer en 5 fps ^^' ! Mais rien que de voir une image à l'écran... On était déjà tout joie :-D ! Et après, on retournait jouer à Stunts qui lui tenait les 60 fps easy vu qu'il était sorti au moins 8 ans auparavantLe Streaming de texture est activé et le jeu est en low, je pense que ce qui fait le plus mal ici est le fait de l'avoir installé sur un disque 7200tr/min pas fou, les 3GB de Vram et le Core i5, car curieusement le jeu fait énormément appel au processeur !Bref, personnellement, j'arrive à passer des heures sur Google Maps, ou dans les rues du jeu Yakuza, alors vous imaginez bien que même survoler Tokyo en 20 fps, c'est mon kiffe. Je ne pensais pas aimer "ne rien faire" dans un jeu mais... J'aime beaucoup notre planète, et ça m'a donné envie d'investir sur un ordinateur pour y jouer... Ou une Xbox Series X (je ne rigole pas du tout) !Aller Microsoft, une petite annonce, moi même sur du High en 30 fps constant, en 4K, je prends DAY ONE la Series X avec une date pour le jeu ! S'il te plait Phil Spencer, c'est l'occasion ou jamais !J'ai également, pour les plus curieux, fait un let's play en "temps réel" où l'on voit les temps de chargement horriblement long avec un disque dur, je recommande fortement un SSD ! https://www.youtube.com/watch?v=w7h0M23OoMI Petite trouvaille amusante, si les 1€ du Xbox Game Pass vous semble être trop cher payé pour jouer à Flight Simulator, vous pouvez essayer Google Earth Flight Simulator, c'est gratuit et moins demandeur en ressources :Et pour finir, voici l'évolution de Flight Simulator en 41 ans, c'est juste... INSANE ! WELCOME TO THE FUTURE! En fait, je ne suis même pas sûr que la jeune génération puisse comprendre l'émerveillement que c'était de juste voir sur nos écran Flight Simulator 3 pour IBM, c'était une putain de révolution d'avoir des solides (au lieu des fils de fer) et une animation fluide ^^ !En tous cas, ce Flight Simulator 2020 m'aura fait remonter bien des souvenirs... Et ça me détend tellement d'y jouer !Bonne journée à tous