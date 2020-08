Si vous aimez rager, insulter les daronnes des autres joueurs, et vous faire démonétiser, essayez Fall Guys : On ne le dit pas assez, mais le jeu est vraiment top ^^ ![Je faisais des réglages de stream, d'ailleurs la suite est pire en 720p 30fps]On ne rappellera jamais assez qu'il est gratuit avec le Playstation Plus sur PS4, et à 14€ sur Humble Bundle en version PC si vous êtes abonné Humble Choice (à 12$, sachant qu'actuellement il y a Vampyr et Call of Chtululu dans l'abonnement).Pas sponso, même pas eu la clé du jeu, j'avais juste envie d'y jouer après avoir vu plusieurs stream, et j'espère que ça vous plaira aussi! Si ça peut vous encourager à vous lancer sur le jeu... J'aurais réussi ma mission ^^ !