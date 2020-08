Hier, Nvidia sur son compte Twitter a teasé via une petite vidéo, avec en fond sonore un compte à rebours, intitulé Ultimate Countdown.Cela signifie-t-il une grosse annonce dans les semaines à venir ? L'annonce (enfin) des RTX 3000 series ?Nvidia a également mis en ligne cette image :Le 21 jours (vidéo posté le 10 août) nous amène donc au 31 août, une conférence de Nvidia à cette date ? Et le 21 ans fait référence à la date du 31 août 1999 où Nvidia a annoncé son premier GPU de l'histiure à savoir la Nvidia GeForce 256.Peu de place au doute, le 31 août sera la date de l'annonce des très attendues RTX 3000 series !Les rumeurs convergent vers un lancement des RTX 3000 series le 17 septembre ! On le saura, très probablement, si les rumeurs se confirment dans moins de 3 semaines !Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :

posted the 08/11/2020 at 10:36 AM by marcus62