Un employé de la firme 3DMark a été testé une carte graphique portant la mention « Unkown Nvidia Ampere » et a fait un screen. Le benchmark utilisé est le Time Spy (1440p)Cette carte graphique « Unkown Nvidia Ampere » aurait une fréquence Boost Clock de 1935 MHz et la mémoire tournerait à 6000 MHz. Cette fréquence ne correspond a rien de déjà connu actuellement sur 3DMark.Elle obtient un score de 18257 points sous TimeSpy. Elle se hisse au niveau de la 2080 Ti de KINGPIN qui rappelons le, tourne à 2385 MHz.Face à une 2080 Ti Founders Edition (1635 MHz) la carte affiche 31% de performance supplémentaires.Bien évidemment, ce ne sont que des tests, les performances pourraient être encore supérieures d'ici leurs sorties grâce à une possible augmentation des fréquences.Les RTX 3000 series sont attendues pour la fin de l'année (à la rentrée selon les rumeurs) et Nvidia pourrait lever le voile sur ses nouvelles cartes graphiques Ampere en août.Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :