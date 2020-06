Selon, la gamme des RTX 3000 va se composer de plusieurs modèles dont les :- RTX 3080 (none)- 3080 Ti / Super- RTX 3090 Ti / SuperSelon les rumeurs, la RTX 3090 pourrait venir remplacer la TITAN RTX, qui embarquerait 24 Go de GDDR6X par un bus 384-bit.Quant à la RTX 3080 Ti / Super, elle sera équipée de 11 Go de GDDR6X au travers d’un bus 352-bit.Et enfin, la RTX 3080 embarquerait 10 Go de GDDR6X avec un bus mémoire 320-bit.Toujours selon les rumeurs, toutes ces cartes disposeraient de trois sorties vidéo DisplayPort et un HDMI, la RTX 3090 proposera également du NVLink.La supposée RTX 3090 pourrait être 60 à 90 % plus rapide que l’actuelle GeForce RTX 2080 Ti.Mais tout cela ne sont que des rumeurs, et on attend que Nvidia officialise ses cartes graphiques qui devront voir le jour en fin d'année, basées sur l’architecture Ampere et qui seront gravés en 7 nm (ça c'est officielle)